ادانة ترامب بالاعتداء الجنسي على هذه الصحفية قبل 28 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أيدت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، الإثنين، حكما أصدرته هيئة محلفين في قضية مدنية بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اعتدى جنسيا على الكاتبة الصحفية إي.جين كارول في أحد المتاجر الفاخرة قبل 28 عاماً، وتحديداً في عام 1996.

وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة رأيا مكتوبا يؤيد تغريم ترامب 5 ملايين دولار، وهي قيمة الغرامة التي قضت بها هيئة محلفين في مانهاتن لصالح الصحفية إي.جين كارول بسبب تعرضها للتشهير والاعتداء الجنسي.

وقالت الصحفية في شهادتها خلال جلسة محاكمة عام 2023 إن ترامب قام بتحويل لقاء ودي بينهما بأحد المتاجر في ربيع عام 1996 إلى هجوم عنيف لدى دخولهما غرفة قياس الثياب بدافع اللهو.

وتغيب ترامب عن المحاكمة بعدما نفى بشكل متكرر وقوع الاعتداء. لكنه أدلى بشهادته لفترة وجيزة في محاكمة أخرى بتهمة التشهير في وقت سابق من العام الجاري أسفرت عن تعويض قدره 83 مليون دولار. ونتجت المحاكمة الثانية عن تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب عام 2019 بعد أن وجهت كارول هذه الاتهامات علنا لأول مرة في مذكرات.

وفي حكمها الإثنين، رفضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف مزاعم محامي ترامب بأن القاضي لويس كابلان اتخذ عدة قرارات أفسدت المحاكمة، من بينها قراره بالسماح لسيدتين أخريين اتهمتا ترامب بالاعتداء عليهما جنسيا بالشهادة.

وقالت الدائرة الثانية: "خلصنا إلى أن السيد ترامب لم يثبت أن المحكمة الجزئية أخطأت في أي من الأحكام المطعون فيها.. بالإضافة إلى ذلك، لم يتحمل عبء إثبات أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة قد أثر على حقوقه الجوهرية كما هو مطلوب لتبرير إجراء محاكمة جديدة".

تاريخ من الفضائح الجنسية

يذكر أن الفضائح الجنسية، حاضرة بقوة في حياة السياسيين بالولايات المتحدة، سواء تاريخياً مثل قضية الرئيس السابق بيل كلينتون مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي بين عامي 1995 و 1996، وصولاً لوجوه سياسية في الوقت الحالي من بينهم دونالد ترامب بعلاقته مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، وكذلك تورط أكثر من شخصية سياسية رشحها ترامب مؤخراً لتولي مناصب كبرى في الحكومة الأميركية القادمة، ليتم الكشف عن فضائحهم الجنسية فيما بعد.

الكاتبة الصحفية إي.جين كارول بعد أن تقدم بها العمر