تكنولوجيا: صور تؤكد على المواصفات الرئيسية لكرت الشاشة GeForce RTX 5080 المرتقب #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Nvidia لمعرض CES هذا العام بعدد من الإعلانات، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن صندوق تغليف كرت الشاشة GeForce RTX 5080 قبل الإعلان الرسمي.

ولقد كشفت الصور المسربة لصندوق تغليف GeForce RTX 5080 نسخة MSI Gaming Trio عن المواصفات الرئيسية لكرت الشاشة، والذي يأتي بثلاثة من المراوح للتبريد، وذاكرة VRAM بسعة 16 جيجا بايت رام مع ناقل 256 بت.

كما يأتي كرت الشاشة بعدد ثلاثة من منافذ DP، ومنفذ HDMI، إلا أن مصدر التسريبات لم يؤكد على الإصدارات القادمة والمميزة بكرت الشاشة، إلا أن التسريبات كشفت عن موعد متوقع لدفع كرت الشاشة في منافذ البيع وهو 21 من يناير.

أيضاً من المتوقع أن يكون هذا الإصدار أول كروت الشاشة الجديدة من Nvidia التي تنطلق للأسواق، لذا على عكس المتوقع لن يصل إصدار GeForce RTX 5090 في البداية.

يذكر أن RTX 5090 يأتي بسعة 32 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR7 VRAM، كما يأتي هذا الإصدار بترقية لكرت الشاشة RTX 5080، أيضاً تأتي RTX 5090 بسعر أعلى 300 دولار.

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