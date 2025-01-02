مونديال الاندية: الرئيس التنفيذي للدوري الانكليزي قلق من التأثير السلبي على تشلسي وسيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : أبدى المدير التنفيذي للدوري الانكليزي في كرة القدم، ريتشارد ماسترز، قلقه من أن تشكّل كأس العالم للاندية "صعوبة بالغة" بالنسبة لمانشستر سيتي وتشلسي قبل إنطلاق الموسم المقبل.

سيمثّل الناديان الدوري الانكليزي في النسخة المحدّثة والموسعة من مونديال الاندية التي ستضمّ 32 فريقا للمرة الأولى في الولايات المتحدة وسط تهديد روابط اللاعبين باتخاذ اجراءات قانونية لأسباب تتعلق بالروزنامة المزدحمة التي تعرّض صحة اللاعبين للخطر، ذلك ناهيك عن اعتراض الروابط الوطنية حول التأثير السلبي على مسابقاتها المحلية.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس العالم للاندية في 13 تموز/يوليو، فيما ينطلق الدوري الانكليزي في 16 آب/أغسطس.

وقال ماسترز لشبكة سكاي سبورتس "الدوريات وروابط اللاعبين غير راضية عن القرارات التي يتم اتخاذها على المستوى العالمي".

وتابع "لقد رأينا إدراج كأس العالم للأندية، ومن الواضح أن هذا سيكون له تأثير على الدوري الإنكليزي الممتاز.

"إذا وصل مانشستر سيتي أو تشلسي إلى نهائي المسابقة، يبدأ الدوري الإنكليزي بعد أربعة أسابيع، ومن المفترض أن يحصل اللاعبون كافة على إجازة لثلاثة أسابيع كجزء من الالتزام التعاقدي.

وأردف "فكيف يتم ذلك؟ أعتقد أن الإجابة هي بصعوبة بالغة".