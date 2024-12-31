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أوسوريو: طلبت انضمام حسام عبد المجيد مدافع الزمالك لتيخوانا المكسيكى

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القاهرة - سامية سيد - قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لنادي تيخوانا المكسيكي، إنه طلب التعاقد مع حسام عبد المجيد.

وأضاف أوسوريو، خلال تصريحات تليفزيونية: "طلبنا التعاقد مع حسام عبدالمجيد لاعب نادي الزمالك لتدعيم صفوف فريق تيخوانا المكسيكي".

وتابع: "حسام عبد المجيد من المدافعين المميزين ويستحق فرصة الاحتراف الخارجي، خاصة أنه يملك الإمكانيات التى تؤهله للنجاح فى الاحتراف".

واستطرد: "أنتظر ما تسفر عنه المفاوضات بين مسئولى ناديي الزمالك وتيخوانا المكسيكي للحصول على خدمات اللاعب".

واختتم أوسوريو: "أتمنى التعاقد مع حسام عبد المجيد، فهو سيكون صفقة قوية لنادي تيخوانا المكسيكي، وأعلم قدرته جيًدا منذ أن كنت مدربًا لنادي الزمالك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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