شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: طلبت انضمام حسام عبد المجيد مدافع الزمالك لتيخوانا المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لنادي تيخوانا المكسيكي، إنه طلب التعاقد مع حسام عبد المجيد.

وأضاف أوسوريو، خلال تصريحات تليفزيونية: "طلبنا التعاقد مع حسام عبدالمجيد لاعب نادي الزمالك لتدعيم صفوف فريق تيخوانا المكسيكي".

وتابع: "حسام عبد المجيد من المدافعين المميزين ويستحق فرصة الاحتراف الخارجي، خاصة أنه يملك الإمكانيات التى تؤهله للنجاح فى الاحتراف".

واستطرد: "أنتظر ما تسفر عنه المفاوضات بين مسئولى ناديي الزمالك وتيخوانا المكسيكي للحصول على خدمات اللاعب".

واختتم أوسوريو: "أتمنى التعاقد مع حسام عبد المجيد، فهو سيكون صفقة قوية لنادي تيخوانا المكسيكي، وأعلم قدرته جيًدا منذ أن كنت مدربًا لنادي الزمالك".