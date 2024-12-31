شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تراجع جوجل وأمازون.. Nvidia تعلن التوسع فى إنتاج الربوتات البشرية خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع شركة صناعة الرقائق العملاقة Nvidia بشكل أكبر في إنتاج الروبوتات خلال خطتها لعام 2025، وبشكل أكثر تحديدًا، في النصف الأول من العام الجديد، حيث تؤكد صحيفة Financial Times، أن Nvidia ستطلق جيلًا جديدًا من أجهزة الكمبيوتر المدمجة للروبوتات البشرية تسمى Jetson Thor وهذه الخطوة، التي كانت متوقعة، هي جزء من استراتيجية متطورة استمرت لسنوات.

وأعلنت Nvidia، أنها لا تخطط للتنافس مباشرة مع الشركات المصنعة مثل Tesla، ولكنها تخطط بدلاً من ذلك لتزويد "مئات الآلاف" من صانعي الروبوتات في العالم بنوع من OEM الأساسي.

وطبقا لتصريحات نائب رئيس الروبوتات، ديبو تالا، إن هذا التحول يرجع إلى اختراقين تكنولوجيين، الأول هو انفجار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، والقدرة على تدريب الروبوتات عليها باستخدام بيئات محاكاة، والثاني يتضمن رغبتها في التوسع في إنتاج الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الذي يعمل فيه كبار العملاء مثل Amazon وGoogle على تقليل اعتمادهم على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة من خلال تطوير رقائق خاصة بهم

وقالت Nvidia إنها تزود Tesla بالتكنولوجيا اللازمة لبناء الآلات اللازمة.