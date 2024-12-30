شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مرصد اين للحقوق و التنمية تناقش مخرجات اللقاء التشاوري النسوي مع مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المهرة / خاص

زارت رئيسة مرصد أين للحقوق و التنمية الأستاذة آمنة السليمي اليوم الاثنين مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة لبني صالح كلشات في مكتبها بديوان عام المحافظة.

هدفت الزيارة لمناقشة مخرجات اللقاء التشاوري النسوي وتكوين لجنة مجتمعية نسوية تساهم في حل القضايا المجتمعية المحلية و تعزز من دور المرأة مستقبلاً في محافظة المهرة وناقشا معا إضافة عضوات للجنة التشاورية لإصلاح ذات البين للمشاركة في معالجات قضايا المجتمع و العمل على تعزيز جهود الإصلاح والتفاهم بين أفراد المجتمع و النهوض به.

و في الختام قدمت آمنة السليمي الشكر والتقدير لمديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة على حفاوة الترحيب و الاستقبال و ما تقدمه من خدمات و تسهيلات للمرأة بشكل عام في محافظة المهرة.