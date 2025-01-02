ستورمزي يُدان بسلوك “خطير”.. والحكم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق القضاء البريطاني لمدة تسعة أشهر إجازة سَوق مغني الراب ستورمزي، بعدما دانه، اليوم الخميس، لإجرائه مكالمة هاتفية أثناء قيادته سيارته من طراز “رولز رويس” في لندن في آذار (مارس) 2024.

واعتبر القاضي أنّ سلوك مغني الراب البالغ 31 عاماً، وراء المقوَد “خطير وغير مسؤول”، معلناً تجميد صلاحية رخصته وتوقيع غرامة عليه قدرها 2010 جنيهات إسترلينية (2500 دولار).

وأوقِف ستورمزي، واسمه الحقيقي مايكل إبينايزر أوو جونيور، في 7 آذار (مارس) في وضح النهار في منطقة كنزينغتون الراقية. وقيل خلال الجلسات أمام محكمة ويبلدون في جنوب غرب لندن إن شرطيّاً بالزيّ المدني طرق على نافذته المظللة وقال له: “تخلّص من النوافذ المظلّلة واترك هاتفك جانباً”.

ولم يكن مغني الراب البريطاني، الذي أقرّ بالذنب، حاضراً في الجلسة.

وأُوقِف ستورمزي أيضاً في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وكان يقود سيارة من طراز “لامبورغيني أوروس”، التي تسمح نوافذها الأمامية الملونة بدخول 4 في المئة فحسب من الضوء، أي أدنى بكثير من النسبة المطلوبة البالغة 70 في المئة. وكان سبق أن تلقى تحذيرات في شأن هذا الأمر.

وقال وكيل ستورمزي المحامي بيتر سيميتشكي إن الفنان أزال أيضاً نوافذه المظللة.