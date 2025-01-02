شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: مشاريع ومبادرات المملكة تجسد الأخوة الصادقة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وما يقدمه من مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات والمجالات كافة.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مشاريع ومبادرات البرنامج في محافظة سقطرى، برفقة محافظ سقطرى رأفت الثقلي، وعدد من المسؤولين.

وأكد الإرياني أن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليست فحسب خطوات تنموية، بل تجسيد حقيقي للأخوة الصادقة، والدعم الكبير الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة.

مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء

زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني عددًا من مشاريع ومبادرات البرنامج في مديرية قلنسية، منها مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في المديرية، الذي يهدف إلى رفع قدرات توليد الكهرباء في سقطرى وإنتاجها بموثوقية عالية وبشكل مستدام، حيث روعي في تصميمها وتنفيذها مقاومتها للظروف الجوية كالأعاصير الموسمية وتأهيل وتدريب المشغلين على أعمال التشغيل والصيانة، ويتضمن المشروع توفير مولدين بقدرة 1.46 ميجا وات وربطهما بشبكة الكهرباء العامة القائمة.



كما زار معاليه مدرسة قلنسية النموذجية المجهزة بمعامل علمية ومعامل الحاسب الآلي وملاعب لكرة الطائرة والسلة، لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، وتلبية حاجات التعطش المعرفي، دعما للأنشطة اللاصفية.

دعم اقتصادي سعودي لليمن

نوه الإرياني بما قدمته المملكة من دعم اقتصادي لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

وأشاد بمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تمثل شريان حياة، إسهامًا في تحسين الخدمات الأساسية، وإيجاد بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، ودعم التنمية المستدامة، ما يترك أثرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة المواطنين.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى منظومة المياه المتكاملة، ومشروع إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي بقلنسية، وإعادة تأهيل مركز عمدهن الصحي بمديرية حديبو، ومبنى الأمومة والطفولة بحديبو.

وكذلك المشاريع التعليمية بإنشاء 4 مدارس نموذجية، وتعزيز وسائل النقل التعليمية، ومشروع إنشاء وتجهيز المعهد الفني، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية التربية، سيضمان 38 قاعة دراسية.



دعم النقل العام في سقطرى

إلى جانب معامل متخصصة في الحاسوب والكيمياء، وقاعات متعددة الأغراض، رفعًا لكفاءة التعليم العالي والفني والتدريب المهني، وإيجاد بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمتدربين في محافظة سقطرى.

كما تشمل مشاريع ومبادرات البرنامج في سقطرى دعم النقل العام في المحافظة، وبناء قدرات ميناء سقطرى، وتعزيز القدرة الإسعافية لمطار سقطرى، وإنشاء محطتي كهرباء لمدينتي حديبو وقلنسية.

ومشروع دعم توافر الوقود، ودعم الصيادين في سقطرى، ومشروع معمل حرفة للتمكين الاقتصادي للسيدات، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بحديبو.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.

