شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عامل خلال محاولته التنقيب عن الآثار في إحدى قرى عنس بمحافظة ذمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - der> لقي عامل حفر مصرعه خلال محاولته التنقيب عن الآثار في موقع اثري في مديرية ميفعه عنس بمحافظة ذمار .

وقالت مصادر محلية رصدها المشهد اليمني اليوم ان العامل - والذي ينتمي لمنطقة السويداء بمغرب عنس ويعمل مزارعا في أحد الحقول - لقي مصرعه بعد سقوط صخرة كبيرة عليه عليه والتي كان يحاول نزعها كونها تحتوي على كتابة بحروف المسند .

وأضافت المصادر ان الصخرة سقطت عليه وتوفي على الفور تحت الصخرة والتي تتواجد بموقع اثري في منطقة صخرية يقال لها موقع القيعان ماجل سليمان بقرية خربة أفيق مديرية ميفعة عنس .

وأكدت المصادر ان مكتب الآثار بمحافظة ذمار نزول ميدانيا رفقة معمل البحث الجنائي صباح الى موقع الحادث بعد ان تلقى بلاغا من مدير البحث الجنائي بأنه تم القبض على ثلاثه من العابثين بالآثار في الموقع المذكور أعلاه .

وبحسب المصادر فإنه تم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتي بأحد المستشفيات في ذمار بعد ان سقطت عليه صخرة كبيرة في منتصف ليلة امس حيث كان يحفر تحتها بحثا عن الكنز

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