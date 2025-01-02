شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مستجدات الأوضاع مع مسؤولين في الإدارة السورية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير الدفاع وورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة.

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

