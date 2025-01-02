شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تطلق أداة لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي بطريقة مختلفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت شركة "جوجل" مؤخراً أداة "Whisk" لتوليد صور بالذكاء الاصطناعي، تختلف عن غيرها من أدوات إنشاء الصور المشابهة.

وبحسب الشركة، فإنه على عكس الأدوات الأخرى التي تطلب وصفاً نصياً طويلاً لإنشاء الصورة، تتيح "Whisk" للمستخدم الاستعانة بالصور كمدخلات بدلاً من النصوص.

وتتميز "Whisk" بالسماح للمستخدم بإدخال ثلاث صور "واحدة لموضوع الصورة المرغوب إنشاؤها، وواحدة للمشهد، وواحدة للأسلوب المرغوب اتباعه في إنشاء الصورة،" بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويمكن للمستخدم إدخال أكثر من صورة في كل فئة من هذه الفئات الثلاث، وبعدها تتولى الأداة القيام بكل شيء لإنشاء الصورة المرغوبة بالذكاء الاصطناعي.

ووفق الموقع، تتيح الأداة أيضاً اللجوء إلى المدخلات النصية، أو يمكن الاستعانة بخيارات صور توفرها "Whisk" لإدخالها، وتكون متاحة في صورة زر على هيئة "نرد" يمكن الضغط عليه.

ولا تزال "Whisk" في مرحلة التجربة، وهي متاحة حالياً فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة لتجربتها عبر متصفح الويب بالمجان.