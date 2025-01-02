شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يوضح إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، والحرص على ضرورة منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، والتهوية المناسبة للأماكن المغلقة عند استعمالها.

وأيضًا إطفاء المدفأة عند الخروج أو عند النوم، وتجنب استخدامها لتسخين الطعام والمشروبات، وإبعادها عن الستائر والأثاث والمواد القابلة للاشتعال.

كما دعت إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

والاتصال بالرقمين 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و998في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.

إجراءات السلامة

أكد الدفاع المدني على ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وخاصة داخل المنزل، لتجنب أية حوادث أو مخاطر على الحياة.



وتشمل الإجراءات: