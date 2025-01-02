شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. طريف والقريات تسجلان أقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس بارد إلى شديد البرودة

الدمام - شريف احمد - سجلت كل من طريف والقريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد فقد سجلتا درجة واحدة مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت تبوك وحائل وسجلتا درجتين، ثم رفحاء بـ 3 مئوية.أما القصيم وسكاكا عرعر، فسجلت كل منها 4 درجات، ثم الطائف بـ5 درجات مئوية.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.



في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.