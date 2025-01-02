شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تأسف لحادثة إطلاق النار في سيتينيي بالجبل الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسف المملكة العربية السعودية لحادث إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود، وما نتج عنها من وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.وأعربت المملكة عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولشعب وحكومة الجبل الأسود، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار أمس الأربعاء، في مدينة سيتينيي في مونتينيجرو (الجبل الأسود) وإن مطلق النار لاذ بالفرار.

وأرسلت الشرطة قوات خاصة للبحث عن مطلق النار المسلح في سيتينيي، على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بودجوريتشا، وقال بيان إن الرجل فتح النار وفر من مكان الجريمة ومعه سلاح.

وحددت الشرطة هوية مطلق النار بالأحرف الأولى من اسمه (إيه إم) وقالت إن عمره 45 عامًا، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

سلوك مضطرب

وقالت قناة "ار تي سي جي" التلفزيونية الرسمية إن 7 أشخاص قتلوا في إطلاق النار الذي أعقب مشاجرة في حانة.

وذكر تقرير القناة أن الرجل معروف بسلوكه المضطرب وجرى اعتقاله في الماضي لحيازته أسلحة بشكل غير قانوني، ونشر التلفزيون صورة المشتبه به على موقعه على الإنترنت.

وأفاد التقرير بأنه عاد إلى منزله ليأخذ سلاحه ثم عاد إلى موقع الحادث حيث أطلق النار وقتل وأصاب العديد من الأشخاصن وأضاف أنه ذهب بعد ذلك إلى موقع آخر حيث قتل أطفالًا وامرأة.