شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 27 جثة وإنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت البحرية التونسية 27 جثة لمهاجرين غرقى وأنقذت 25 آخرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لمدينة صفاقس على الساحل الشرقي لتونس.

ونقلت إذاعة صفاقس، صباح اليوم الخميس، عن مصادر أمنية قولها إن الجثث تعود إلى مهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وبدأ انتشال الجثث أمس الأربعاء إثر غرق المركب.