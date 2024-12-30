تكنولوجيا: LG تستعرض إبتكار جديد لمصباح يعمل أيضاً كحديقة مصغرة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت LG في معرض لاس فيجاس إبتكار جديد لمصباح يقدم للمستخدمين ميزة إستثنائية في حديقة مصغرة، مع إضاءة تتكيف مع حالتك المزاجية.

طورت LG مصباح يأتي بدعم خاص للمستخدمين للإستفادة من الزراعة الداخلية، حيث يضيء المصباح بإضاءة LED مميزة بعدد 5 من مستويات الإضاءة في ساعات النهار، كما يتميز المصباح بغطاء دائري لتسليط الإضاءة على النباتات التي يرغب المستخدم في زراعتها.

وفي ساعات الليل تنتقل إضاءة المصباح إلى الأعلى لدفع إضاءة هادئة ودافئة في أي غرفة، من جانب أخر طورت LG أيضاً إصدار أخر من المصباح يأتي بإرتفاع أقل بمستوى كرسي أو بحجم طاولة جانبية.

وتؤكد LG على أن المصباح المميز بحامل أطول يدعم إستيعاب حتى 20 نبتة في كل مرة، كما يدعم التعديل لزراعة الخضروات الورقية، أو الأعشاب أو الزهور.

كما تدعم LG هذا الإبتكار بتجربة أكثر كفاءة لري حديقتك الصغيرة عبر خزان 1.5 جالون في قاعدة المصباح، والذي يدعم توزيع الماء بنسب متساوية للنبات الذي يتم زراعته.

ويدعم إصداري المصباح الإتصال بتطبيق LG ThinQ لضبط وجدولة مواعيد الري والإضاءة، من جانب أخر لم تؤكد LG على موعد إطلاق المصباح للأسواق أو سعر هذا الإصدار.

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