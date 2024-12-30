انت الان تتابع خبر العراق يؤكد حرصه على إعادة جميع بعثته إلى دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، "أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوري في الإدارة الجديدة أسعد حسن الشيباني".



وأضاف البيان أن حسين "استهل الاتصال بتقديم التهاني للشيباني بمناسبة تسلمه مهامه وزيراً للخارجية السورية"، مشيداً بـ"اهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق".

كما أعرب عن "تقديره لجهود الجانب السوري في حماية البعثة"، مؤكداً "حرص العراق على إعادة جميع أفراد البعثة إلى دمشق لمواصلة أعمالهم".

من جهته اكد الوزير السوري "اهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية". وخلال الاتصال، ناقش الوزيران "القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وأكدا أن "استقرار وأمن البلدين مترابطان".

وأشار الشيباني إلى أن "أمن وسلامة العراق يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أمن وسلامة سوريا"، كما تطرق حسين إلى "التحركات الأخيرة لعناصر تنظيم داعش على الحدود المشتركة"، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التهديدات".