انت الان تتابع خبر حكم قضائي بحق "نائبة" بتهمة الإساءة والتشهير بالكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مصدر قضائي لـ الخليج 365، أن "محكمة البداءة في بغداد - الكرخ، أصدرت حكماً بإدانة نائبة بتهمة الإساءة والتشهير برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، على خلفية تصريحات أدلت بها، واتهمت فيها الكاظمي بوجود علاقة شخصية له مع المتهم الهارب نور زهير، الذي يواجه قضايا فساد كبيرة".

‏وتابع المصدران "المحكمة ألزمت النائبة التي تغيبت عن حضور جلسة المحاكمة بدفع مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دينار عراقي كتعويض أدبي عن الاساءة التي صدرت منها بحق الكاظمي".