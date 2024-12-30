شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. استمرار الرياح الشديدة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل



وتستمر الرياح حتى الساعة 8 صباحًا، على الشعيبة والليث ورابغ في مكة المكرمة، والرايس وينبع في المدينة المنورة، وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج في تبوك.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة. ضباب كثيف نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء .

تبدأ الظاهرة الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء .

يشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد والأحساء وبقيق .

أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل . أجواءً باردة على أغلب المناطق تشهد المملكة العربية .

وتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودة .



وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا بارداً . طقس السعودية في يناير ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوع .

وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازان .

وأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، استمرار الرياح الشديدة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.وتستمر الرياح حتى الساعة 8 صباحًا، على الشعيبة والليث ورابغ في مكة المكرمة، والرايس وينبع في المدينة المنورة، وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج في تبوك.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاءيشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد والأحساء وبقيقأما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقلتشهد المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أجواءً باردة على أغلب المناطق، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشماليةوتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودةوقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا بارداًويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوعوبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازانوأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية