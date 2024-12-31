شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني الفلسطيني": الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم المجلس الوطني الفلسطيني الأثنين، حكومة الاحتلال الأسرائيلي ووزيرها المتطرف بن غفير، بارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى الفلسطينيين في انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية.



وأضاف المجلس - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن استشهاد خمسة من أسرى قطاع غزة خلال 24 ساعة تحت التعذيب واستخدام أساليب قمعية وحشية والتنكيل والعزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد، هي جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف والمواثيق الدولية.



وأوضح أن هذه الجريمة تأتي بتعليمات مباشرة من المتطرف بن غفير الذي يعذب شخصيا الأسرى ويعدمهم.



وحمل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتدخل العاجل لوقف جرائم التنكيل والقتل التي تُرتكب بحق أسرانا.