انت الان تتابع خبر نائب سابق: مخاوف من تقسيم بعض دول المنطقة بعد الزلزال السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الدايني في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، أن "دول المنطقة تتعايش مع الإسلام السياسي السني بصورة مختلفة مقارنة بالإسلام السياسي الشيعي الذي وصفه بأنه “أكثر تشددًا”، مشيرًا إلى تغير القناعات لدى الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي السني في الآونة الأخيرة".وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواجه مصيرًا صعبًا، حيث تتجه إلى “الانتهاء تدريجيًا” نتيجة معادلة دولية اتخذت قرارًا بالتخلي عنها.

وأضاف الدايني أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يرى العراق كـ”برج مراقبة” لمتابعة إيران، معتبرًا أن التعامل مع الولايات المتحدة دون مبالاة أو الاستخفاف بمطالب الدول العظمى يعد خطأ استراتيجيًا.