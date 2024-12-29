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الأزهر يدين حرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دان الأزهر بشدة الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، وآخرها إحراقه لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودور الرعاية الصحية هي جريمة أخلاقية بشعة ستسجل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيون ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم لارتكاب المزيد من الجرائم.
الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان شمال غزة - وكالات

ودعا الأزهر المجتمع الدولي إلى ضرورة النظر في قرارات رادعة لإقرار السلام في فلسطين.
اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة - أرشيفية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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