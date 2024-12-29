شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين حرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان الأزهر بشدة الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، وآخرها إحراقه لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان.وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودور الرعاية الصحية هي جريمة أخلاقية بشعة ستسجل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيون ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم لارتكاب المزيد من الجرائم.ودعا الأزهر المجتمع الدولي إلى ضرورة النظر في قرارات رادعة لإقرار السلام في فلسطين.