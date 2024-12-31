اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين غربيين، الى ان حماس نجحت أخيرا في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بقطاع غزة، ولفتت الى ان المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع كالمواصي والنصيرات.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" بان حماس استعادت فجأة جزءا من قدراتها وقضت على جهات إجرامية كانت تسرق القوافل، كما هاجمت الحركة لصوصا استولوا على مساعدات أمام أعين جنود إسرائيليين دون تدخلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت عن مسؤولين غربيين: حماس نجحت أخيرا في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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