بطولة إنكلترا: فان نيستلروي يملك "رؤية واضحة" لما يحتاجه ليستر في سوق الانتقالات

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكد الهولندي رود فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي الانكليزي وصيف القاع أن نتائج فريقه في كانون الأول/ديسمبر أعطته "رؤية واضحة" لما يحتاجه لتعزيز تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير بينما يكافح لتجنب الهبوط إلى الفئة الأدنى.

استهل المهاجم الدولي السابق فان نيستلروي (48 عاما) الذي تولى المهام الفنية قبل شهر، مغامرته مع "الثعالب" بفوز وتعادل قبل أن يخسر أربع مباريات تواليا ويتراجع للمركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

ولا يعكس ليستر الذي يحلّ ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات المرحلة العشرين السبت، صورة الفريق الذي حقق مفاجأة مدوية عام 2016 باحرازه لقب الدوري حيث يتأخر بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون صاحب المركز السابع عشر أول الناجين (16 مقابل 14).

وجد فان نيستلروي بعدما تولى لفترة وجيزة تدريب مانشستر يونايتد الذي سبق أن دافع عن ألوانه، هذا الموسم قبل أن يتولى البرتغالي روبن أموريم المسؤولية عقب إقالة الهولندي إريك تن هاغ، نفسه يشرف على جدول مباريات ليستر المزدحم في الأعياد.

تعرض لخسارة قاسية أمام ولفرهامبتون بالذات 0 3 ما أثار الخوف في قلوب جماهير النادي من عودة ليستر إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب"، إلّا أن الاداء الجيد رغم الخسارتين أمام ليفربول المتصدر 1 3 ومانشستر سيتي حامل اللقب 0 2، أعاد الثقة إلى أروقة النادي.

قال فان نيستلروي خلال مؤتمر صحافي عقده قبل المواجهة المنتظرة "عندما توليت المسؤولية قمنا بإعادة تقييم الفريق الحالي وأردت رؤيته في كانون الأول/ديسمبر للتعرف على اللاعبين".

وتابع "نحن (فان نيستلروي والإدارة) متوافقون على ذلك منذ البداية، في المحادثات الأولى قبل التوقيع وقبل كانون الأول/ديسمبر مباشرة، وفي نافذة الانتقالات كنا واضحين في بعض الخيارات والخيارات المناسبة لنا للمساعدة في التعزيز".