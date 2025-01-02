نتانياهو يجيز للمفاوضين الإسرائيليين استكمال المباحثات في الدوحة بشأن الاسرى في غزة

أجاز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو للمفاوضين مواصلة المباحثات في الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ تشرين الأول 2023، بحسب ما أفاد مكتبه الخميس.
وذكر المكتب في بيان، إن "نتانياهو أجاز لوفد من الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) والشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) والجيش، مواصلة المفاوضات في الدوحة".
ويأتي ذلك عقب تبادل إسرائيل والحركة الفلسطينية الاتهامات بشأن عرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرّة منذ أكثر من عام في القطاع.
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