مكتب رئيس الوزراء: نتانياهو غادر المستشفى اليوم بعد انتهاء عملية جراحية في البروستاتا بنجاح

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غادر المستشفى اليوم الخميس بعد انتهاء عملية جراحية في البروستاتا بنجاح.

ولفت نتانياهو الى انه "غادرت للتو مستشفى هداسا عين كارم في القدس". وأردف "نتانياهو (75 عاما) في حالة جيدة وبكامل وعيه بعد انتهاء جراحة البروستاتا التي خضع لها".