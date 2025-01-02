الجيش الاسرائيلي: استهداف منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى منذ قليل تابعة لحزب الله جنوب لبنان

اعلن الجيش الاسرائيلي بان طائرات حربية أغارت ودمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكري للتنظيم. كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى.

ولفت الجيش الاسرائيلي في بيان، الى انه في اطار تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وقبل الغارة تم ارسال طلب إلى الجيش اللبناني لاحباط مفعول هذه المنصات التي شكلت تهديدًا على الجبهة الداخلية الاسرائيلية وقوات الجيش الاسرائيلي. وذكر بانه تم استهداف المنصات فقط بعد ان لم يتم معالجة الطلب من قبل الجيش اللبناني.

وشدد على انه سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد على إسرائيل وفق تفاهمات وقف إطلاق النار.