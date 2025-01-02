هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية بان الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وكان مراسل "النشرة" في الجنوب، افاد بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على مرتفعات اقليم التفاح جهة جباع.

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