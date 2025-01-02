الجديد: بري وضع كل الخروقات الاسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وعددها أمام الوفد الاميركي

اشارت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ "الجديد" الى ان الجلسة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والجنرال جيفرز والسفيرة الاميركية ليزا جونسون اكتسبت أهمية كبيرة على اعتبار أن الاميركيين هم الجهة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار والتزام القرار 1701 .

وذكرت معلومات "الجديد" بان بري وضع كل الخروقات الاسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وعددها أمام من يضمن الاتفاق، كما سمع بري من الجنرال جيفرز تأكيد أميركا على التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بالشكل الذي يؤدي الى الاستقرار على الحدود .

واوضحت مصادر عين التينة بان ملف رئاسة الجمهورية لم يُقارب اليوم إطلاقا أمام الموفد الاميركي وكذلك أمام الموفد الفرنسي.