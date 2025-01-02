نتانياهو: العملية العسكرية في سوريا تظهر جرأة إسرائيل على التحرك أينما كان

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنّ العملية التي كشف الجيش الإسرائيلي الخميس عن تنفيذها في سوريا في أيلول على منشأة لتصنيع الصواريخ أقامتها إيران تحت الأرض، تظهر جرأة الدولة العبرية على التحرّك أينما كان.

واوضح نتانياهو في بيانن بان "هذه إحدى أهم الهجمات المضادة التي قمنا بها ضدّ محاولات المحور الإيراني التسلّح لإلحاق الأذى بنا، وهي تظهر تصميمنا وجرأتنا على العمل أينما كان لحماية أنفسنا".