زيلينسكي: المساعدات الأمنية الأميركية تأتي في لحظة حرجة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "المساعدات الأمنية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار جاءت في لحظة حرجة وستساعد في تعزيز الدفاعات الأوكرانية على طول الخطوط الأمامية".

ولفت زيلينسكي، الى أن "كل عمل تضامني من شركائنا ينقذ الأرواح ويعزز استقلالنا ويعزز قدرتنا على الصمود. كما يوضح أن الديمقراطيات أقوى من المعتدين المستبدين".