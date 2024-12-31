صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وأسدود وقاعدة بالماخيم الجوية جراء صاروخ اطلق من اليمن

افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وأسدود وقاعدة بالماخيم الجوية.

وفي السياق، اعلن الجيش الإسرائيلي بان صافرات الإنذار دوت في وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

ولفت الجيش الاسرائيلي الى اننا أطلقنا صواريخ اعتراض صوب صاروخ أُطلق من اليمن والتفاصيل قيد الفحص.

وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانه تمّ اعتراض صاروخ باليستيّ بـ"نجاح"، ونتج عن ذلك دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله.

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى توقف الملاحة بمطار بن غوريون وتوجيه الطائرات بعيدا عنه عقب إطلاق صاروخين من اليمن.