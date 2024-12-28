شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mufasa: The Lion King يحقق 197 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم Mufasa: The Lion King إيرادات وصلت إلى 197 مليونا و 776 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر الجارى، وهو من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.

وكان عرض فيلم The Lion King في عام 2019، وهو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيل التسعينيات والثمانينيات، وتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغيرالذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسئولية.

وضم نسخة 2019 من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.