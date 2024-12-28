شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه.. حنان سليمان تُبدع فى مشهد بعد قتل صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقة الليلة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه العديد من الأحداث المهمة، وذلك بعدما فسرت الفنانة حنان سليمان سبب قيامها بقتل أعز أصدقائها، مؤكدة أنها كانت صديقتها الوحيدة قبل أن تحدث مشاكل بينهما، وهو ما دعاها للذهاب لها في محاولة منها للعودة مثلما كانا في السابق خاصة بعدما رفضت صديقتها الرد عليها مطلقاً.

حنان سليمان أكدت خلال الحلقة أن صديقتها عملت لها بلوك، وبالتالي لم تتحمل ذلك ورفضت تلغي البلوك وبالتالي قتلتها، ثم أقدمت على حيلة من أجل إلصاق التهمه بعيداً عنها حينما تظاهرت أثناء تواجدها في الشقة أنها صاحبتها أمام شباب ذهبوا لرش المنزل، وتركت لهم الذهب في أماكن مختلفة كي يطمعوا في سرقتها ثم تقتلهم وتلصق القضية بهم.

هذا وسلطت الحلقة الثامنة والتي بعنوان "بلوك" من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي تعرض الليلة عبر فضائية Dmc في تمام العاشرة مساءً، الضوء على جريمة قتل، وتتطرق الحلقة إلى العديد من المواضيع منها معاناة سيدة كبيرة السن من الوحدة بعد زواج أولادها، ومن وحى الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه، استعرض التقرير، نصائح للعناية بكبار السن، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".

العناية بكبار السن



يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية لكبار السن من الاغتسال وتحضير الملابس النظيفة والاهتمام بنظافة منزلهم، ويفضل تقسيم دور العناية بهم بين أفراد العائلة حتى يشعر المسن بحب ورعاية أسرته له.

إعطاء الأدوية



يجب على أفراد الأسرة الاهتمام بإعطاء الأدوية بمواعيدها للمسن، وهذا يتطلب التنسيق بين أفراد الأسرة للقيام بذلك.

تخطيط الوجبات والطبخ



من المهم أن تقسيم أيام طهى الطعام وتحضير الوجبات الغذائية المناسبة لصحة المسن بين أفراد أسرته، حتى يشعر بدعمهم وحبهم له، مما يحسن من حالته النفسية.