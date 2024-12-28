شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبري ووائل جسار والليثى ومصطفى حجاج نجوم حفلات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي عدد من نجوم الغناء حفلات لموسم رأس السنة بالقاهرة، ومنهم النجم وائل جسار ومحمود الليثى، كما يحيي كل من النجم رامي صبري ومصطفى حجاج، واحدة من أكبر حفلات رأس السنة في القاهرة يوم 31 ديسمبر 2024 في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم كل من رامي صبري ومصطفى حجاج مجموعة من أشهر أغانيهما التي يحبها الجمهور، لتكون ختامًا مثاليًا لعام 2024 واستقبال العام الجديد 2025 بأجواء مميزة.

ومن جانب آخر، يطرح رامي صبري أغنية مابيتنسيش الذي تجمعه مع الفنان تامر حسني، الأيام المقبلة والدويتو الذى يجمع الثنائى يحمل عددًا من المفاجآت، وهى من كلمات عمر تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين.

ويراهن الثنائى على الأغنية التي من المقرر أن تحدث ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعى خاصة أنها تجمع بين نجمين كبار لديهم شعبية جماهيرية ورصيد غنائى كبير.

وتعد أغنية الناس غدارة آخر أعمال مصطفى حجاج، والأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري.

