شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصوير جزئه الثاني في مصر.. فيلم Wicked يحقق إيرادات 586 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

استطاع فيلم فيلم Wicked، أن يحقق إيرادات وصلت إلى 586 مليونا و301 ألف دولار منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و40 دقيقة ويدور فى إطار فانتازيا ورومانسية.

فيلم Wicked يدور حول إلفابا، وهى شابة يساء فهمها بسبب بشرتها الخضراء، وجليندا، وهى فتاة مشهورة، تصبحان صديقتين في جامعة شيز في أرض أوز، وبعد لقاء مع ساحر أوز الرائع، تصل صداقتهما إلى مفترق طرق.

يقوم ببطولة فيلم Wicked كل من سينثيا إيريفو، أريانا جراندي، جيف جولد بلوم، ميشيل يوه، جوناثان بيلي، إيثان سلاتر، ماريسا بود، بيتر دينكلج، آندي نيمان.

وشهدت مصر تصوير الجزء الثاني من الفيلم، حيث صور عدد من المشاهد في مصر ضمن إنجازات لجنة مصر للأفلام، والتي شوط كبير فى مشوار ملف تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، وهو الملف الذى لطالما كان حلما وتحول الآن لحقيقة، للعديد من الأسباب أهما هو أن تحصل مصر على مكاناتها كواجهة لتصوير الأعمال العالمية على أرضها بما يتناسب مع تاريخها السينمائى الطويل الممتد لأكثر من 100 عام، وهو ما كان يجب أن ينعكس بشكل كبير على الصناعة وآلياتها، بالإضافة إلى كون تصوير الأعمال الأجنبية هو رسالة للعالم كله بأن مصر مستقرة على جميع المستويات وهو ما منح مناخا مناسبا لجلب الاستثمارات السينمائية المتمثلة فى تصوير أعمال كبار المنتجين والمخرجين والنجوم العالمين على أرض مصر.

ولعبت لجنة مصر للأفلام (EFC)، دورا محوريًا فى تسهيل عملية تصوير الأفلام العالمية على أرض مصر، حيث قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية باستخراج التصاريح اللازمة وتوفير الدعم اللوجستي، مما يعكس التزام مصر بجذب الإنتاجات السينمائية العالمية، وهو ما سمح بتصوير أكثر من 60 فيلما أجنبيا على أرض مصر، وهو ما يؤكد أن مصر تخطو خطوات جادة في ملف تصوير الأعمال الأجنبية، بمعايير عالمية دون قيود، ومن أهم تلك الأعمال هو فيلم المخرج جاي ريتشي "Fountain of Youth" .