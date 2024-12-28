شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم إقليم شرق الدلتا لمسابقة نوادى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، عن أعضاء لجنة تحكيم إقليم شرق الدلتا لمسابقة نوادي المسرح، والتي انطلقت منذ أيام في جميع أنحاء الجمهورية.

وتشكلت لجنة تحكيم من كلا من، المخرج إبراهيم المهدي، الكاتب محمود حامد، ومصمم الديكور يحيي صبيح، كما تشكلت لجنة الندوات لنفس الإقليم من كلا من الكاتب والناقد مجدي الحمزاوي، الكاتبة صفاء البيلي، والمخرج محمد الزيني.

وتعد تجربة نوادي المسرح الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم فى المجال المسرحى بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحى يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وتقام التجربة تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبدعم الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.ومدير إدارة نوادي المسرح المخرج محمد الطايع، ووكيل إدارة المسرح الكاتب والمخرج شاذلي فرح، ومدير عام الإدارة العامة للمسرح سمر الوزير.