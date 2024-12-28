تكنولوجيا: أدوات الذكاء الاصطناعي في واتساب تُحدث ثورة في تفاعل الشركات مع العملاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Meta، المالكة لتطبيقات Facebook وInstagram وThreads وWhatsApp، على تعزيز تطبيقاتها بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، حصل تطبيق واتساب مؤخرًا على تحديثات جديدة تزيد من وظائفه الموجهة نحو الأعمال.

كشف الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام iOS (الإصدار 24.25.10.84) عبر منصة TestFlight عن إضافة ميزة جديدة لدعم الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي، مماثلة لتلك التي تتوفر بالفعل على إصدار أندرويد.

بدأ بعض مختبري النسخة التجريبية في الوصول إلى ميزة تتيح للشركات ربط تطبيقاتها بأدوات الذكاء الاصطناعي. عبر مسح رمز استجابة سريع، يمكن للشركات تفعيل الذكاء الاصطناعي للتعامل مع رسائل العملاء.

يساعد ذلك بشكل خاص خلال أوقات خارج ساعات العمل، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تقديم ردود فورية وفعالة. يستطيع الذكاء الاصطناعي مشاركة معلومات حول المنتجات، وتقديم توصيات مخصصة وفقًا لاحتياجات العملاء، وحتى تقديم تحديثات عن الأسعار وتوافر المنتجات. عندما ترغب الشركة في التعامل مع المحادثة يدويًا، يتراجع الذكاء الاصطناعي تلقائيًا لضمان انتقال سلس.

تُظهر ميزة الشفافية التزام ميتا بإعلام العملاء عندما يتحدثون إلى الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قد تحتوي بعض الردود على أخطاء، مما يتيح للشركات فرصة تقديم تعليقات إلى ميتا لتحسين الخدمة وزيادة دقتها بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ميزة الردود الذكية، يقدم واتساب خيارًا جديدًا يتيح للشركات ربط تطبيق WhatsApp Business بمنصة الأعمال الخاصة بها. عند مسح رمز الاستجابة السريعة، يمكن للشركات إدارة حساباتها على كلا النظامين بسهولة.

كما يمكنها خلال عملية الإعداد نقل ما يصل إلى ستة أشهر من سجل الدردشة إلى التطبيق الجديد، مع استثناء المحادثات الجماعية من هذا الخيار.

تعكس هذه التحديثات تركيز ميتا على تعزيز تجربة المستخدمين وتزويد الشركات بأدوات مبتكرة لرفع مستوى التفاعل مع العملاء.

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