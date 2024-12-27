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العدوان على غزة.. استشهاد 15 فلسطينيًا في غارات على منزلين

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب وفقد العشرات، في غارات إسرائيلية عنيفة الليلة، استهدفت منزلين بمدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 13 فلسطينيًا وفقد نحو 40 تحت الأنقاض، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لجأ إليه نازحون، بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب 20 آخرون بجروح مختلفة، في قصف منزل بحي الصبرة بالمدينة.
قصف متواصل يستهدف قطاع غزة- د ب أ

العدوان على غزة

في السياق، أصيب مدير مستشفى العودة شمال قطاع غزة، وستة من الطاقم الطبي، بالإضافة إلى حدوث أضرار بالغة في المرافق والأقسام، جراء تفجير قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في محيط المستشفى.
قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - وفا
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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