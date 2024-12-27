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شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 15 فلسطينيًا في غارات على منزلين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب وفقد العشرات، في غارات إسرائيلية عنيفة الليلة، استهدفت منزلين بمدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 13 فلسطينيًا وفقد نحو 40 تحت الأنقاض، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لجأ إليه نازحون، بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب 20 آخرون بجروح مختلفة، في قصف منزل بحي الصبرة بالمدينة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 13 فلسطينيًا وفقد نحو 40 تحت الأنقاض، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لجأ إليه نازحون، بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب 20 آخرون بجروح مختلفة، في قصف منزل بحي الصبرة بالمدينة.