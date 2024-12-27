شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، المسجد الأقصى المبارك، واصفًا هذا التصرف بـالاستفزازي والتحريضي تجاه مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، كما اعتبره انتهاكًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له الخميس، أن أية محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة مرفوضة وباطلة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في زيادة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولى بوقف الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.. مؤكدًا دعمه التام للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.