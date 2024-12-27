الامارات | الكويت ينجو من كمين "العنابي".. ويتأهل إلى نصف نهائي "خليجي 26"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز المنتخب الكويتي، "البلد المُضيف"، مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 26، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي، 1-1 أمام نظيره القطري بهدف دون رد، "الجمعة".

وتصدر منتخب عمان المجموعة الأولى بـ "اللعب النظيف" ليتأهل لمواجهة الفائز من السعودية والعراق السبت، بينما حل المنتخب الكويتي في المركز الثاني ليصعد لمواجهة البحرين في نصف النهائي.

وقدم المنتخب الكويتي وجهان في تلك المواجهة، فدانت السيطرة في الشوط الأول للعنابي، والذي حضر تهديده الأول من جانب لاعبه أحمد الراوي، والذي تلقى توزيعة عرضية من المعز علي، وهو قريبا على المرمى، ليضعها فوق العارضة.

وسببت تحركات أكرم عفيف، ازعاجا متكررا على دفاع المنتخب الكويت، ومن احدى المحاولات مرر كرة إلى معز علي، لكن مشاري الغنام أبعدها من أمامه في وقت كان مثاليا.

وعاد أحمد الراوي ليهدر فرصة ذهبية للعنابي من أجل التقدم، حينما انفرد بالمرمى، لكنها وضع الكرة بجوار القائم الأيمن بغرابة شديدة.

وسجل يوسف عبد الرازق هدفا لمصلحة قطر من كرة عرضية أرسلها أكرم عفيف، الا أن الصافرة تدخلت وألغت الهدف بداعي وجود إعاقة للحارس الكويتي، خالد الرشيدي، لينتهي الشوط الأول سلبيا النتيجة.

وظهر المنتخب الكويتي بصورة أفضل مع بداية الحصة الثانية، وتمكن محمد دحام، من تهديد مرمى قطر بتسديدة قوية ضربت في الشباك من الخارج.

وحرم القائم الأيسر لمرمى قطر المنتخب الكويتي من افتتاح باب التسجيل، بعد تسديدة محمد دحام، لترتد إلى أحضان الحارس، صلاح زكريا.

وزف محمد دحام البشرى للجماهير الكويتية، بتسجيله هدف المباراة الوحيد من ضربة ثابتة اخترقت الحائط البشري، واستقرت على يسار الحارس، "74".

وفي الوقت المُحتسب بدلا من الضائع نجحت قطر في ادراك التعادل بعد رأسية محمد مونتاري "90+11"