سعر الجنيه الإسترليني 63.65 للشراء اليوم السبت 28-12 - 2024 فى البنوك

سجل الجنيه الإسترليني اليوم السبت 28-12- 2024، فى البنك المركزى 63.65 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.64 للشراء، 63.90 جنيه للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع