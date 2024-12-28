شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن طرح خدمة بث مجانية بمناسبة عطلة عيد الميلاد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

أثارت شركة أبل تكهنات بين عشاق التكنولوجيا حول إمكانية تقديم هدية خاصة قريبًا جدًا بعد نشر رسالة غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت شركة صناعة هواتف iPhone صورًا ترويجية لخدمة Apple TV + مصحوبة بنص: "شاهد بنفسك".

كما تم ذكر التاريخ 4 إلى 5 يناير، مما أثار شائعات بأن عملاق التكنولوجيا قد يخطط لجعل خدمة البث الخاصة به مجانية لمدة عطلة نهاية الأسبوع.

وتضم الصور الترويجية العديد من الأفلام الناجحة على Apple TV+، مع وجود صورة على X يظهر فيها غاري أولدمان في فيلم Slow Horses، وصورة أخرى على Instagram يبدو أنها تظهر ويل فيريل في فيلم عيد الميلاد Spirited.

وأصدرت Apple TV+ العديد من المسلسلات الحائزة على جوائز مثل Ted Lasso وThe Morning Show، بالإضافة إلى أفلام كبيرة بما في ذلك Napoleon مع Joaquin Phoenix وKillers of the Flower Moon من بطولة ليوناردو دي كابريو .

لكن كتالوجها يظل أصغر من منافسيها مثل Netflix وDisney+، ومن المتوقع أن تبلغ حصة Apple TV+ في السوق 0.3% فقط في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات نيلسن لشهر يونيو 2024.

لذا فإن توفير عطلة نهاية أسبوع مجانية تتيح لأي شخص التعرف على المحتوى عالي الجودة الذي توفره المنصة قد يكون بمثابة استراتيجية لتغيير الأمور.

وخمن أحد المستخدمين على موقع Reddit ، نظرًا لأن يومي 4 و5 يناير يصادف عطلة نهاية الأسبوع، فإن شعار "انظر بنفسك" يبدو وكأنه عرض ترويجي مجاني لعطلة نهاية الأسبوع".

كما كتب آخر، سيكون إما عرضًا ترويجيًا مجانيًا في نهاية الأسبوع، أو حدثًا يتم فيه الإعلان عن العروض القادمة".

نظرًا لأنه بعد يومين، يبدو أن الاحتمال الأول هو الأكثر احتمالًا."

علق ثالث: "نعم، ما زلت أفكر أنه بما أنهم نظموا الأمر على مدى عدة أيام، فسوف تكون عطلة نهاية الأسبوع مجانية".

وإذا أصبح الحدث مجانيًا في نهاية الأسبوع، فسيكون هذا هو الحدث الأول من نوعه لشركة Apple.

منذ إطلاق الخدمة في نوفمبر 2019، كانت الطريقة المجانية الوحيدة التي تمكن الأشخاص من الوصول إلى Apple TV+ من خلالها هي من خلال فترات تجريبية عند شراء iPhone جديد أو منتجات مختارة أخرى.

تبلغ تكلفة Apple TV+ 8.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا في المملكة المتحدة و9.99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، وأنها واحدة من منصات البث القليلة التي لا تزال تسمح للأشخاص بمشاركة اشتراكهم مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين في نفس الوقت، كما أن Apple TV+ لا يحتوي أيضًا على خيارات مدعومة بالإعلانات.