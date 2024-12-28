شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض عيار 21 في مصر.. سعر الذهب اليوم السبت 28-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة المعادن الثمينة، تطورات سعر الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3733 جنيهًا للجرام وقت نشر هذه السطور، وسط حالة من الهدوء في سعر الذهب بمصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4266 جنيها.

عيار 21 يسجل 3733 جنيها.

عيار 18 يسجل 3200 جنيها.

سعر الذهب في مصر

يشهد سعر الذهب في مصر تذبذبا خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب هدوء في الأسواق بعد اجتماع البنك المركزي المصري أول أمس، بينما يستمر سعر الذهب العالمي في التحركات العرضية، وعند القياس على افتتاح السوق أمس، فقد تراجع الذهب 7 جنيهات فقط.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3733 جنيها للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 3 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3743 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند المستوى 3740 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

و قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لهذا العام تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.75% وذلك للاجتماع السادس على التوالي، ليوافق بذلك توقعات الأسواق حيث يستمر التضخم مرتفعاً بشكل يضطر معه البنك المركزي على إبقاء الفائدة مرتفعة.

يأتي هذا على الرغم من تخفيض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكن التوقعات تشير أن البنك المركزي المصري سيبدأ عمليات خفض الفائدة خلال عام 2025.

هذا وقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تداولات أمس الخميس الأمر الذي ساعد على التحركات العرضية لسعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره باستخدام سعر صرف الدولار.

من جهة أخرى استقرت تداولات سعر الذهب العالمي في تحركات متذبذبة بسبب ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب فترة العطلات الحالية، وهو الأمر الذي ساعد سعر الذهب المحلي على التحركات العرضية.