الريجي: ضبط كميات من السيجار والتنباك والسجائر الإلكترونية

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان ان فرقها نفذت عمليات دهم ، في مناطق جبل محسن شمالاً، وعبرا وصيدا جنوباً، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب، عن ضبط كميات كبيرة جدآ من السيجار المهرّب والمزوّر والتنباك المعسل بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية vape. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

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