شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. هانى حتحوت يختار التشكيل الأمثل لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الإعلامى هانى حتحوت التشكيل الأمثل لمنتخب مصر، من وجهة نظره، كما كشف عن فريقه المفضل في أوروبا وقدم نصيحة لمواهب كابيتانو مصر.

وقال هانى حتحوت، خلال برنامج كابيتانو مصر: "مش هبعد عن اختيارات حسام حسن، فهبدأ بمحمد الشناوى في حراسة المرمى، أمامه محمد عبد المنعم والونش ورامى ربيعة، اثنان منهم هيكونوا في التشكيل الأساسى على حسب جاهزيتهم، ومحمد هانى في اليمين وأحمد فتوح في الشمال، ومروان عطية بالتبادل مع دونجا على حسب المنافسة، معاهم إمام عاشور بنسبة 100%، أمامهم أحمد سيد زيزو أو كوكا، في الهجوم حدث ولا حرج تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، وأتمنى حسام حسن من سموحة على حسب استمراريته.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب فى الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين فى إظهار مواهب قوية فى كرة القدم والتى تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه فى حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضى، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.