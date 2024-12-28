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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت.. هل تتراجع الورقة الخضراء؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 28 ديسمبر 2024 11:10 ص
يشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، ثباتًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مع الإغلاق الأسبوعي في سوق الصرف، ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، تتأثر أسعار الصرف بشكل كبير في جميع دول العالم، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وقوة الشراء للمواطنين.
يشهد سوق الصرف في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حالة من الهدوء التام، حيث يتابع الجميع تطورات سعر الدولار في مصر اليوم، وفي السطور التالية نستعرض أخر تطورات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر.
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.
يتأثر سعر الدولار بعدد من الأحداث العالمية منها الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بشكل كبير على أسعار الصرف، مثل الحروب، والأزمات الاقتصادية، وتغيرات أسعار النفط.
وتتأثر أسعار الصرف للدولار بالسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية بالولايات المتحدة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، كما يتأثر سعر الدولار بالعرض والطلب عليه في السوق، حيث يزداد الطلب على الدولار عند استيراد السلع والخدمات، بينما يزداد العرض عند تصدير السلع.
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