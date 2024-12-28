شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت.. هل تتراجع الورقة الخضراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، ثباتًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مع الإغلاق الأسبوعي في سوق الصرف، ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، تتأثر أسعار الصرف بشكل كبير في جميع دول العالم، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وقوة الشراء للمواطنين.

يشهد سوق الصرف في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حالة من الهدوء التام، حيث يتابع الجميع تطورات سعر الدولار في مصر اليوم، وفي السطور التالية نستعرض أخر تطورات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.