الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت.. هل تتراجع الورقة الخضراء؟

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

السبت، 28 ديسمبر 2024 11:10 ص

يشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 ديسمبر 2024،  ثباتًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مع الإغلاق الأسبوعي في سوق الصرف، ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، تتأثر أسعار الصرف بشكل كبير في جميع دول العالم، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وقوة الشراء للمواطنين.

يشهد سوق الصرف في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024،  حالة من الهدوء التام، حيث يتابع الجميع تطورات سعر الدولار في مصر اليوم، وفي السطور التالية نستعرض أخر تطورات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

 

مستقبل سعر الدولار

يتأثر سعر الدولار بعدد من الأحداث العالمية منها الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بشكل كبير على أسعار الصرف، مثل الحروب، والأزمات الاقتصادية، وتغيرات أسعار النفط.

وتتأثر أسعار الصرف للدولار بالسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية بالولايات المتحدة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، كما يتأثر سعر الدولار بالعرض والطلب عليه في السوق، حيث يزداد الطلب على الدولار عند استيراد السلع والخدمات، بينما يزداد العرض عند تصدير السلع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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