شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث أسعار هوندا 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة " النيل للتجارة والهندسة" إحدى شركات مجموعة الفطيم مصر الوكيل المحلى لـسيارات " هوندا " عن أحدث أسعار سيارات هوندا ZR-V الجديدة كليًا والتى يتم تقديمها عبر فئة واحدة بسعر 2 مليون و543.4 ألف جنيه فى السوق المحلية.

أوضحت الشركة أنها تتيح بيع السيارة فى المنطقة الحرة للعملاء بسعر 29 ألفا و742 دولارا.

وتتميز " زد آر " بمحرك بسعة 1.5 لتر i-VTEC DOHC وشاحن توربو قوة 180 حصاناً وعزم دوران 240 نيوتن متر، مع كفاءة استهلاك الوقود تصل إلى 16.5 كيلومتر لليتر، مما يمنح نطاقاً سير محتمل يبلغ 940 كيلومتر لخزان الوقود الكامل.

ويوفر المحرك التوربو للسيارة استجابة قوية عند التسارع من وضعية الثبات أو التحرك ويرجع ذلك لوجود ثلاث انماط للقيادة (اقتصادى – عادى – رياضي).