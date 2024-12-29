بطريقة غير تقليدية.. حنان مطاوع تكشف عن أكثر صفة لا تحبها بزوجها

حنان مطاوع تكشف عن أكثر صفة لا تحبها بزوجها

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حنان مطاوع تكشف عن أغرب موقف لها مع أحد المعجبين

حنان مطاوع تستكمل "صفحة بيضا"

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حنان مطاوع تستكمل "حياة أو موت"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - كشفت الفنانةعن أكثر صفة لا تحبها بزوجها؛ مؤكدة أنها تحب كلّ صفات زوجها "أمير"، باستثناء هذه الصفة التي تنزعج منها. كما روت أغرب موقف تعرضت له من قِبل أحد المعجبين.بطريقة غير تقليدية، كشفت الفنانة حنان مطاوع عن أكثر صفة لا تحبها في زوجها أمير، من خلال الإجابة على أسئلة سريعة، أثناء حلولها ضيفة في برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة "أبوظبي"؛ حيث قالت: "مبدئياً أنا بحب كل صفات أمير، لكن هقول الصفة التي لا أحبها، وهي أنه عصبي جداً، على الرغم من أنه طيب جداً، ويتعصب بسرعة ولكنه يهدأ سريعاً أيضاً".وأكملت: "لذلك أنا لا أحب فيه العصبية أو التسرُّع، التي في شخصيته".كما كشفتعن أغرب موقف تعرّضت له من قِبل أحد المعجبين؛ حيث قالت: "منذ حوالي سنة تقريباً، حسابي الشخصي على "إنستغرام" أتهكر؛ فأنا اتخضيت وخوفت كثيراً ولم أكن أعرف ماذا سأفعل، وأنا مش كويسة خالص في التكنولوجيا".وتابعت: "فدخلت لقيته كاتب على "إنستغرام"، أنا أحد معجبين حنان وأنا هكرت حسابها إلى أن أتواصل معها، وعندما استعدت الحساب الخاص بي، وجدته يراسلني على رقمي "الواتس آب"، ويقول لي، أنا كنت عايز أقول لك إن الباسوورد الخاص بك سهل جداً، أنا بنصحك إنك تغيريه".كما كشفت عن السؤال الذي من الممكن أن تسأله لنفسها إذا كانت مذيعة؛ حيث قالت: "عزيزتي حنان، أهلاً بكِ وشرفتِنا، ماذا ستفعلين بعد انتهاء اللقاء". لترد عليها المذيعة مازحة: "بتفاهم مع معد البرنامج".اطلعي على فنانات خضن تجربة عروض الأزياء: آخرهن نيللي كريم في أسبوع الرياض للأزياءيواصل صنّاع وأبطال مسلسل "صفحة بيضا" تصوير مشاهد العمل؛ تمهيداً لعرضه خلال الفترة المُقبلة؛ إذ يضم المسلسل كوكبة من النجوم، منهم: حنان مطاوع، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبدالعزيز، حنان يوسف وآخرون. والعمل من تأليف حاتم حافظ. ومن إخراج أحمد حسن.وتدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" في إطار درامي اجتماعي مشوّق، حول دكتورة جامعية تُتهم ظلماً في قضية قتل، وتتوالى معها المواقف والأزمات.في سياق آخر، تواصل الفنانةتصوير مسلسل آخر بعنوان: "حياة أو موت"، وهو مكوّن من 10 حلقات، للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً. وتقدّم حنان في هذا العمل أيضاً دراما الإثارة والتشويق؛ حيث تجسّد حنان خلال العمل شخصية دكتورة اسمها حياة أبوراضي، ويتم اتهامها بجريمة قتل. ومع تتابع الأحداث، يتم الكشف عن مرتكب الجريمة، وتورطها في القضية.ويشاركها بطولة المسلسل عددٌ آخر من النجوم، وهم: رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.يمكنكِ متابعة حنان مطاوع متهمة في جريمة قتل خلال 3 مسلسلات على التوالي: فما القصة؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».