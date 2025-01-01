أشرف عبد الباقى يعود مع نجوم مسرح مصر بمسرحية جديدة في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - يُشارك الفنان أشرف عبد الباقي، من النسخة الحالية في موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم "الطيبين"، ومن المُقرر تقديمها لمدة 5 أيام فقط، وتحديدًا في الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري، على مسرح بكر الشدي.
وأشارت إلى عدم تحمل مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها، كما أن لها الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف، فضلًا عن الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية.
وتدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزماً مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف إلى شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأموراً أخرى على المحك.
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أبطال وقصة "الطيبين"ويعود أشرف عبد الباقي، من خلال المسرحية الجديدة، مع ثلاثة من نجوم "مسرح مصر"، وهم: مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة أوس أوس، بجانب مجموعة من المواهب الجديدة، وتدور أحداثها في إطار من الكوميدية العائلية، داخل حي يعج بالمفاجآت، حيث تتعرض أسرة طيبة لسلسلة مواقف طريفة مع جيرانها، فتُبرز في قالب مرح قيم التعايش والمحبة بين الجميع.
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أبرز شروط حضور مسرحية "الطيبين"وكانت الشركة المنظمة، قد كشفت عن أبرز الشروط لحضور مسرحية "الطيين"، لعل أبرزها موافقة حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، وعدم السماح بالتدخين داخل المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، إلا في الموقع المخصصة للتدخين.
وأشارت إلى عدم تحمل مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها، كما أن لها الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف، فضلًا عن الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية.
أشرف عبد الباقي ينافس بفيلم "مين يصدق"وفي سياق آخر، ينافس الفنان أشرف عبد الباقي، في دور العرض حاليًا، بفيلم "مين يصدق"، والذي يُعد أول تجربة إخراجية لابنته المخرجة الشابة زينة عبد الباقي، الذي عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، حيث شارك بمسابقة آفاق السينما العربية، فيما حقق في شباك التذاكر المصري، 3.6 مليون جنيه، منذ طرحه قبل 5 أسابيع.
وتدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزماً مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف إلى شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأموراً أخرى على المحك.
https://www.instagram.com/p/DCxDoSWoDY6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DCxDoSWoDY6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DCxDoSWoDY6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».